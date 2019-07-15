警方將酒後駕車列為常態性、重點執法工作，將持續提高執勤強度及密度，打造安全友善的交通環境。（警方提供）

酒駕處罰新法7月1日正式上路，金門警方密集巡邏取締，金城分局開出首張酒駕拒測罰單，李姓駕駛人依法將遭重罰新台幣18萬元。

金城分局指出，酒駕新法上路以來，轄區至今已取締8件酒後駕車，其中7件酒測值超過0.25毫克，均依公共危險罪移送法辦。

另在10日凌晨0時許，員警在北堤路、金山路口巡檢時，查獲李姓民眾駕駛自小客車蛇行，攔查時聞到濃濃酒味，當即要求實施酒測。但對方雖承認酒後駕車，卻也當場表明拒絕酒測。

警方告知相關法令及權益，說明新制自7月1日正式上路，拒測的罰鍰已從9萬元提高至18萬元。但李男仍不願配合，最後警方依法開單，成為金門新制實施以後，開出的第1張酒駕拒測罰單。

金城分局長李益杰表示，警方將酒後駕車列為常態性、重點執法工作，將持續提高執勤強度及密度，打造安全友善的交通環境，有效防制交通事故發生，以保障民眾生命及財產安全，降低酒駕帶來的悲劇，希望大家莫心存僥倖，以身試法才好。

(中時 )