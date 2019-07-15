《ESPN》記者史皮爾斯15日報導，湖人已經挖來上季總冠軍暴龍的助理教練菲爾韓迪，成為湖人教練團最新成員，看到曾跟自己在騎士合作過的韓迪加盟湖人，讓「小皇帝」詹姆斯不禁發推歡迎，「好的，韓迪來了，我的好兄弟！」

球員出身的菲爾韓迪，退休後成立自己的籃球訓練機構，更從2011年開始擔任NBA球隊的球員發展教練，先後待過湖人、騎士、暴龍等隊，所以跟布萊恩、詹姆斯、厄文等球星建立良好關係，目前他已連續5年隨隊闖進總冠軍賽。

不少洛杉磯媒體相信，有了菲爾韓迪的加盟，包含庫茲馬在內的湖人新秀，都可獲得更加成長機會，對於詹姆斯來說，韓迪的存在也很重要，畢竟詹皇上季因傷缺席18場，想在下個球季保持健康出賽，有了韓迪在旁，也能帶來幫助。

如此一來，湖人雖然沒幫詹姆斯找到最心儀的總教練人選，卻在助理教練陣容上，找了菲爾韓迪、奇德等跟詹皇關係良好的教練，擺明就是討好詹皇，同時只要新任總教練佛格隨時出現不適任情況，湖人也可以第一時間更換教頭。

(中時電子報)