奶爸吳奇隆近照曝光腫一圈 和女友人聚餐有說有笑 09:322019/07/15 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳奇隆和劉詩詩4月終於升格當爸媽。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳奇隆和友人聚餐被指幸福肥。(圖／翻攝自微博) 吳奇隆和劉詩詩結婚4年，終於升格當爸媽，4月喜迎金牛兒子「步步」報到，近日有媒體拍到吳奇隆和好友聚餐，明顯幸福肥的他，看得出身材變圓潤了，讓網友直呼「幸福的胖真好」。 吳奇隆當天穿著休閒和友人聚餐，同行的還有一男一女，3人一路上有說有笑，吳奇隆更邊走邊扶著紅衣女士，看起來已是相識很久的朋友，而成功升格成爸爸的吳奇隆，明顯發福腫一圈，完全是「幸福肥」寫照，讓網友都直呼「妻子漂亮、孩子可愛，能不幸福肥嗎」、「幸福的胖真好」，還笑虧是「老婆的月子湯喝不完系列」。 (中時電子報) #吳奇隆 #劉詩詩 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉大媽煎餅店暴走真相曝光！慘遭設局陷害 10:232019/07/11 政治 汐止獨居男陳屍租屋處 身體腐爛傳惡臭 16:202019/07/11 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 門口遭灑「黃豆」 網揭真相竟是牠的卵 17:532019/07/11 生活 真相曝光 公車少女性侵疑雲原來是... 19:242019/07/11 社會 [評測]小米9T搭彈出式前相機 特色明顯顏值高 00:022019/07/12 科技 驚！ 巨獸ATM提款 手還會遮密碼 09:182019/07/12 日常 放話加料遭fire 網灌爆芷嫣臉書嗆這句 09:212019/07/12 生活 超商吃東西 突遭陌生男開口要錢飆三字經 15:472019/07/12 社會 他要小英聲援郭芷嫣 反遭網電爆 09:182019/07/13 生活 娛樂熱門新聞 「女版黃安」嗆館長打她 沒打死她就是孫子！ - 娛樂 奶爸吳奇隆近照曝光腫一圈 和女友人聚餐有說有笑 - 新聞 黃嘉千昨得獎今天就遲到挨罵 結局神展開「爆哭」了 - 娛樂 - 中時 182cm世界小姐基因太強！3歲女兒身高驚呆網 - 娛樂 欺負阿雅證據瘋傳挨批「公主病」 汪小菲護大S反擊了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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