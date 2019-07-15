吳奇隆和友人聚餐被指幸福肥。(圖／翻攝自微博)

吳奇隆和劉詩詩結婚4年，終於升格當爸媽，4月喜迎金牛兒子「步步」報到，近日有媒體拍到吳奇隆和好友聚餐，明顯幸福肥的他，看得出身材變圓潤了，讓網友直呼「幸福的胖真好」。

吳奇隆當天穿著休閒和友人聚餐，同行的還有一男一女，3人一路上有說有笑，吳奇隆更邊走邊扶著紅衣女士，看起來已是相識很久的朋友，而成功升格成爸爸的吳奇隆，明顯發福腫一圈，完全是「幸福肥」寫照，讓網友都直呼「妻子漂亮、孩子可愛，能不幸福肥嗎」、「幸福的胖真好」，還笑虧是「老婆的月子湯喝不完系列」。

(中時電子報)