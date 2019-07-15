中國大陸國防部14日主動宣佈，解放軍近日將在東南沿海等海空域組織演習，並指出這次演習是根據今年全軍年度計畫所做的例行安排。

據《環球時報》15日報導，相關人士分析，這則短訊很可能是重大消息預報，因此提前對外說明。首先，發佈這條消息的是中方國防部。一位長期關注國防部聲明的專業人士14日告訴《環球時報》，在東南沿海舉行例行演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發佈的都不是小事，都是大事情」。

事實上，解放軍2014年，2016年與2018年夏，都在東南沿海舉行例行演習。不過，這些演習大多是由媒體先報導，再由官方加以回應。而針對一次例行性演習，由國防部鄭重地主動發佈消息，顯然是在為這次演習可能產生的轟動效應鋪陳。

其次， 這條消息的主語是解放軍，意味陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊5大軍種可能悉數參演，很可能是一次高層次、大規模的聯合演習。一位要求匿名的相關人士14日告訴《環球時報》，這種表述方式肯定不是由某軍種帶頭，其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心，甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的演習。

(中時電子報)