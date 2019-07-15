長安醫院小兒科陳震南醫師表示，尿液檢查發現林小妹妹尿液呈綠色，細菌培養證實是沙門氏菌腸炎。（馮惠宜翻攝）

台中6歲林小妹妹，日前高燒不退、上吐下瀉、且持續腹痛數日，媽媽帶她掛急診，抽血報告發現發炎指數非常高，在排除盲腸炎後，做尿液檢查發現小妹妹尿液呈綠色，初步懷疑是綠膿桿菌感染，細菌培養報告證實是沙門氏菌腸炎。透過靜脈注射抗生素，治療3~4天即出院回家，目前癒後狀況良好。

長安醫院小兒科醫師陳震南表示，一般來說，正常的尿液是淡黃色、非常清澈，只要超出這樣的顏色、形態，都有可能是身體的警訊。尿液呈綠色可能代表食物中含有染料，尤其是顏色鮮豔的食用染料、服用藥物，如某些胃藥、抗焦慮劑，或是細菌所引起的尿路感染。

後來詳細詢問媽媽小朋友的病史狀況，發現起因是近期內家裡冰箱壞掉沒電，為把冰箱剩餘的食物盡快清掉，就隨意拿給小孩吃。殊不知沙門氏菌好發於夏天，且時常附著於食物上，再加上小朋友抵抗力較弱，因此較易被感染引發腸胃不適。

陳震南說，沙門氏桿菌屬於糞口傳染的疾病，常見於蛋製品、肉製品及乳製品，約有9成的民眾誤食沙門氏桿菌後，會出現急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發燒等情形，大多數人休息後可以慢慢恢復，但小朋友、年紀大的老人家、或是重大疾病患者，正在接受化療的人，因抵抗力較弱，嚴重時可能會出現菌血症、敗血症，引發器官衰竭喪命，不可不小心。

陳震南呼籲，家長平常應多注意孩童的衛生習慣，養成用餐前、如廁後勤洗手的好習慣，避免食用未煮熟或不潔的食物飲水。如果出現疑似噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，應立即找小兒科醫師協助，只要多留心，就可以遠離沙門氏菌腸炎威脅。

(中時 )