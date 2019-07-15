位在台北晶華酒店麗晶精品B2的〈初魚料亭．晶華〉，設有兩個壽司檯，每個餐期可接待18位客人。（圖／姚 舜）

〈初魚料亭〉創辦人「小朱師父」朱霆理親自坐鎮〈初魚料亭．晶華〉司廚，內場廚房含他在內共有7位廚師。（圖／姚舜）

在湍急的水流海域中生長的竹筴魚稱為「關竹筴」；北寄貝的貝唇顏色黑代表新鮮，如果是灰色的品質就不夠好了。鮫鰈魚的刺身肉質緊實細緻，鮨邊肉若微微炙烤可以吃得出脂香；同樣是備長炭，細長的比較緊實，所以燒得時間較久…。在〈初魚料亭．晶華〉親自操刀掌廚的〈初魚料亭〉創辦人「小朱師父」朱霆理一一細數店內所用各種日本進口海鮮食材的特性，以及最佳料理方式。

是的！2015年在台北市泰順街創辦〈初魚料亭〉，並以「超高CP值」被食家吃貨讚爆，並順利以不同業態在泰順街發展連鎖成為「泰順 街一條龍」的〈初魚料亭〉，已正式進駐台北晶華酒店地下樓層的麗晶精品B2開設旗艦店，並於今（7／15)日低調正式營運。除了承襲〈初魚〉品牌精神食材用料全部自日本進口外，店裝、設備亦全部再升級，同時，〈初魚料亭．晶華〉的Omakase菜單上菜式道數亦增加到18道起跳，價位則自2000元起，這樣的價位與坊間同樣採板前料理傳遞用餐體驗的日料餐廳或壽司割烹店相比，對食家饕客或日料吃貨而言，依然是「超值到爆」！

坐在〈初魚料亭．晶華〉的板前用餐，情境況味有點像在修「日本海鮮食材的學分」，因為菜式道式較泰順本店與新光A9店多，食家饕客與吃貨可以認識到的日本海鮮也較多。由於初魚在日本設有海鮮漁獲貿易公司，由專人專職採購，每周有二天自日本空運進口當令食材到店，所以除新鮮無虞，每隔幾天客人就可以嘗到並認識不同的日本海鮮。

為了首次進駐高檔精品購物中心開店，同棟建築中又有米其林一星餐廳〈IMPROMPTU〉為鄰，小朱師父除天天親自坐鎮店內掌廚，並組成7人的內場廚藝團隊，為每個餐期僅有的18位客人烹調料理，希望藉此高規模的陣仗為客人傳遞美好用餐體驗。

位在麗晶精品B2的〈初魚料亭．晶華〉店其實不大，餐廳分兩個用餐區各設有板前壽司檯，分別接待8人與10人在板前用餐。因應菜式道數增加，用檜木打造的板前用餐檯亦加？，由傳統的35公分加寬到55公司，檯面加大，方便客人放置更多菜餚。

用檜木打造的「不插電熟成冰箱」，是〈初魚料亭〉的「 標配」，而為首度進駐國際客往來不絕的精品購物中心，〈初魚料亭〉增加了日本手工製的藤編保溫飯籃、檜木製食材保鮮箱、用鹽塊過濾出軟水、用來炊蒸米飯的德製濾水機，讓蘿蔔保水性更佳的檜木製刨刀，並全新採購餐具器皿，好讓新鮮食材得以更精準的傳遞生而優越的美味，並愉悅客人用餐體驗。

此外，〈初魚料亭．晶華〉此次並在店內打造清酒保溫室，儲放了超過80款的日本清酒並有唎酒師推介，讓客人選用佐餐，客人甚至可以喝到日本首相安倍晉三用來接待美國前總統歐巴馬而用的國宴酒。單杯清酒訂價自350元起，最貴600元，這個價位非常有競爭力。

為與坊間定位高檔、主攻生魚片與握壽司的壽司割烹店區隔，〈初魚料亭〉各店的Omakase套餐內容向來有冷有熱、有生有熟，且冷食與熱食占比各半，且出菜起承轉合頗有韻律節奏，不會讓食客感到突兀違和。開在麗晶精品內的〈初魚料亭．晶華〉沒有自外於品牌精神，繼續承襲延用這樣的菜單設計與出菜邏輯，這樣的經營模式使得該店的客源打擊面更寬、更廣，客人的味覺體驗也更多元、繽紛。

「食材成本41％！」，小朱師父秀出電腦報表讓我看〈初魚料亭．晶華〉的食材成本。因為訂價刻意壓在2000元，所以餐廳的食材成本相對就高於其它店。小朱師父說，初魚拚的是來客數，只要來客數多、營收達預期目標，餐廳仍有錢賺。事實上，這也是〈初魚料亭〉立足市場的「不敗定律」！

為了首次進駐五星飯店精品購物中心，〈初魚料亭．晶華〉針對下榻台北晶華酒店的客人、麗晶精品會員與美國運通的特定卡友，提供免收10％服務費的優惠。因為店小、座位數不多，客人最好提早預約，否則知道的人多了，恐怕就不易訂到位了。

〈稻燒鰆魚〉是將鰆魚抹上鹽巴後，以稻草燻燒，出菜時用醬油和芥末子提味。（圖／姚舜）

北海道鮫鰈刺身肉質緊實細緻，魚鮨微炙後充滿脂香，〈初魚料亭．晶華〉將兩者搭配共陳。（圖／姚舜）

〈富山小白蝦．利尻海膽〉既鮮且甜，且不必調味就很美味。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉的Omakase菜單，標榜有18至20道菜式，每道菜精巧雅逸、份量都不多，圖為用日本明石章魚料理的〈燉煮章魚〉。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉日本進口的海鮮，會先經過熟成後再修清整理後，放在檜木製的盒子中保鮮，下面不會舖放冰塊以免鮮度流失。（圖／姚舜）

為米飯保溫的編織桶，是〈初魚料亭〉為開晶華店而特地委託日本東京壽司學校的老師費了心力購回台灣。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉的廚師作業區設有檜木製、不插電的熟成冰箱，不同的海鮮會經不同天數熟成增益風味。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉承襲〈初魚〉系列餐廳的傳統，食材全部日本進口、並會「依食材調味」，但價格不會「貴氣逼人」，CP值很高。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉是採「板前料理」供餐，客人可以清楚看見廚師烹調料理過程。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉的握壽司個頭都不大，客人可以享受少量多樣的食趣。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉可以用80種以上不同的清酒佐餐，包括日本首相安倍晉三宴請美國前總統歐巴馬時所用的國宴用酒都可喝到。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉Omakase套餐最後一道菜〈釜飯〉，是用廣島牡蠣和舞菇一起炊煮，起鍋前再灑入烤過的烏魚子粉提味。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉Omakase套餐最後一道菜〈釜飯〉，是用廣島牡蠣和舞菇一起炊煮，起鍋前再灑入烤過的烏魚子粉提味。（圖／姚舜）

〈初刀料亭．晶華〉的〈星鰻握壽司〉，星鰻來自東京灣，廚師先滷煮再炙烤後再涮上用以醬油和味醂調製的醬汁提味。（圖／姚舜）

日本和牛的品系眾多，在〈初魚料亭．晶華〉可以嘗到來自德島的黑毛和種菲力牛肉。（圖／姚舜）

〈甘鯛立鱗燒〉就是將日本人稱為「甘鯛」的馬頭魚魚鱗炸起豎直，享受鮮嫩的魚肉和酥脆的魚鱗口感。（圖／姚舜）

〈鮪魚握壽司〉是用長崎鮪魚中腹肉捏製，主廚捏這壽司時會刻意將醋飯溫度提高，讓鮪魚釋放香氣更明顯。（圖／姚舜）

此手卷的內餡是將鮟鱇魚肝煮熟後靜置一天再打成泥捲入海苔中，最上層並用了「奈良漬西瓜」提味。（圖／姚舜）

在洋流湍急海域中生長的竹筴魚稱為「關竹筴」，牠們的生肉緊實帶有油脂，作握壽司非常美味。〈圖／姚舜）

〈磯煮鮑魚〉是用南非白鮑滷煮，碗底襯了京都湯葉，並用了靜岡海苔作芡汁提味。（圖／姚舜）

〈北寄貝握壽司〉的北寄貝新不新鮮，看貝唇就知道，黑的代表新鮮，若是灰色就表示不夠新鮮了。（圖／姚舜）

碗內的手拆的松葉蟹肉上提味的綠色醬汁，是用松葉蟹膏加了蛋黃、一點清酒和薄口醬油調製。（圖／姚舜）

福岡的紅喉油脂豐富、肉質細緻，表面用備長炭微微炙燒後散發誘人食慾的脂香。（圖／姚舜）

〈初魚料亭．晶華〉主廚偶爾會來一段「食演秀」，如來自福岡的紅喉就會在客人面前以備長炭隔著烤網由上往下炙燒。（圖／姚舜）

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