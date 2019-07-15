在湍急的水流海域中生長的竹筴魚稱為「關竹筴」；北寄貝的貝唇顏色黑代表新鮮，如果是灰色的品質就不夠好了。鮫鰈魚的刺身肉質緊實細緻，鮨邊肉若微微炙烤可以吃得出脂香；同樣是備長炭，細長的比較緊實，所以燒得時間較久…。在〈初魚料亭．晶華〉親自操刀掌廚的〈初魚料亭〉創辦人「小朱師父」朱霆理一一細數店內所用各種日本進口海鮮食材的特性，以及最佳料理方式。
是的！2015年在台北市泰順街創辦〈初魚料亭〉，並以「超高CP值」被食家吃貨讚爆，並順利以不同業態在泰順街發展連鎖成為「泰順 街一條龍」的〈初魚料亭〉，已正式進駐台北晶華酒店地下樓層的麗晶精品B2開設旗艦店，並於今（7／15)日低調正式營運。除了承襲〈初魚〉品牌精神食材用料全部自日本進口外，店裝、設備亦全部再升級，同時，〈初魚料亭．晶華〉的Omakase菜單上菜式道數亦增加到18道起跳，價位則自2000元起，這樣的價位與坊間同樣採板前料理傳遞用餐體驗的日料餐廳或壽司割烹店相比，對食家饕客或日料吃貨而言，依然是「超值到爆」！
坐在〈初魚料亭．晶華〉的板前用餐，情境況味有點像在修「日本海鮮食材的學分」，因為菜式道式較泰順本店與新光A9店多，食家饕客與吃貨可以認識到的日本海鮮也較多。由於初魚在日本設有海鮮漁獲貿易公司，由專人專職採購，每周有二天自日本空運進口當令食材到店，所以除新鮮無虞，每隔幾天客人就可以嘗到並認識不同的日本海鮮。
為了首次進駐高檔精品購物中心開店，同棟建築中又有米其林一星餐廳〈IMPROMPTU〉為鄰，小朱師父除天天親自坐鎮店內掌廚，並組成7人的內場廚藝團隊，為每個餐期僅有的18位客人烹調料理，希望藉此高規模的陣仗為客人傳遞美好用餐體驗。
位在麗晶精品B2的〈初魚料亭．晶華〉店其實不大，餐廳分兩個用餐區各設有板前壽司檯，分別接待8人與10人在板前用餐。因應菜式道數增加，用檜木打造的板前用餐檯亦加？，由傳統的35公分加寬到55公司，檯面加大，方便客人放置更多菜餚。
用檜木打造的「不插電熟成冰箱」，是〈初魚料亭〉的「 標配」，而為首度進駐國際客往來不絕的精品購物中心，〈初魚料亭〉增加了日本手工製的藤編保溫飯籃、檜木製食材保鮮箱、用鹽塊過濾出軟水、用來炊蒸米飯的德製濾水機，讓蘿蔔保水性更佳的檜木製刨刀，並全新採購餐具器皿，好讓新鮮食材得以更精準的傳遞生而優越的美味，並愉悅客人用餐體驗。
此外，〈初魚料亭．晶華〉此次並在店內打造清酒保溫室，儲放了超過80款的日本清酒並有唎酒師推介，讓客人選用佐餐，客人甚至可以喝到日本首相安倍晉三用來接待美國前總統歐巴馬而用的國宴酒。單杯清酒訂價自350元起，最貴600元，這個價位非常有競爭力。
為與坊間定位高檔、主攻生魚片與握壽司的壽司割烹店區隔，〈初魚料亭〉各店的Omakase套餐內容向來有冷有熱、有生有熟，且冷食與熱食占比各半，且出菜起承轉合頗有韻律節奏，不會讓食客感到突兀違和。開在麗晶精品內的〈初魚料亭．晶華〉沒有自外於品牌精神，繼續承襲延用這樣的菜單設計與出菜邏輯，這樣的經營模式使得該店的客源打擊面更寬、更廣，客人的味覺體驗也更多元、繽紛。
「食材成本41％！」，小朱師父秀出電腦報表讓我看〈初魚料亭．晶華〉的食材成本。因為訂價刻意壓在2000元，所以餐廳的食材成本相對就高於其它店。小朱師父說，初魚拚的是來客數，只要來客數多、營收達預期目標，餐廳仍有錢賺。事實上，這也是〈初魚料亭〉立足市場的「不敗定律」！
為了首次進駐五星飯店精品購物中心，〈初魚料亭．晶華〉針對下榻台北晶華酒店的客人、麗晶精品會員與美國運通的特定卡友，提供免收10％服務費的優惠。因為店小、座位數不多，客人最好提早預約，否則知道的人多了，恐怕就不易訂到位了。
(工商 )
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