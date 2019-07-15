日前被一位楊姓婦人韓粉辱罵的女學生，事後決定提告，網路上又開始瘋傳一張「罵人價目表」，其中罵人「特殊性關係」因涉及加重誹謗罪，恐判賠100萬元。

台灣罵人價目表。（圖／取自臉書公民割草行動）

最近網路瘋傳的「台灣罵人價目表」，據說是經過法官核准。根據圖表分析，19項用詞中，最常聽到的應該就是單字「幹」，但法官認為只是發語詞，並非罵人之意，所以判賠0元，但如罵人「更年期到了」、「米蟲」、「王八蛋」、「下流」等，雖然不是髒話，卻構成公然侮辱、名譽受損等罪，可判賠新台幣2千到6萬元不等的罰金，尤其罵人「特殊性關係」涉及加重毀謗罪，恐被法官判賠１００萬元。

另外，若像是罵人「婊子」、「神經病」、「敗類」、「智障」甚至「賤人就是矯情」等帶有不雅字眼的言詞，同樣會涉及侵害名譽、公然侮辱、損害人格評價等被處以罰金，雖然罰金因各地區法官與法院判定會有不同，但藉由這張圖表也可以起到警惕作用。

(中時電子報)