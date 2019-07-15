眼見「CP3」保羅的交易行情越來越差，《看台報告》記者肯伯格15日爆料，假如保羅願意下季留在雷霆打球，雷霆高層也不會反對，一舉改變原本考慮在保羅穿上雷霆球衣之前，就趕緊把他交易出去立場，畢竟至今談判陷入無解僵局。

雷霆先前跟火箭完成震撼整個聯盟的交易，用韋斯布魯克換回保羅與4個未來首輪選秀權，隨即第一時間就跟保羅經紀人里昂羅斯討論保羅的未來，可惜目前還剩3年1.24億美元「毒藥」合約的保羅，確實在目前自由市場乏人問津。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基收到線報，原本熱火在沒法搶到韋斯布魯克之後，轉把目標放到保羅身上，可惜經過一系列評估後，熱火態度轉為消極，甚至開始考慮打消念頭，主要是擔心為了招募保羅，勢必付出很大代價才行。

沒想到生涯9次入選全明星賽、4度獲選年度第一隊的保羅，如今竟然落到如此悲慘地步，就連他的另一份工作球員工會主席，也被外界爆料只在保障包含他自己在內的頂級球星拿到高薪，感覺保羅已經變成人人喊打的「落水狗」！

(中時電子報)