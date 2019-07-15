費德勒揮手向觀眾致意。（美聯社）

身為溫網的傳奇人物，費德勒(Roger Federer)卻在史詩般的兩次對決都敗下陣來，前一次是2008年決賽輸給納達爾(Rafael Nadal)，這一次是輸給喬柯維奇(Novak Djokovic)。費德勒傷得很深，但他沒有表現出來，他的沉穩修養已經不是常人所能想像。失利之後還要應付媒體的無聊問題，「你現在感覺如何？」

費德勒仍保持鎮靜：「我無法形容現在的感覺。本來只想盡全力打，但是機會出現了又沒把握住真的很難受。我很擅長保持樂觀忘卻傷痛，我也不想因為打了這麼棒的比賽而感到難過。但我錯失多麼好的機會，我簡直不敢相信。」

喬柯維奇在第5盤一連救回兩個冠軍點(賽末點)，而且是在費德勒的發球局，當時費德勒只要再一發Ace，這一切就完全不同了。

老前輩韓曼(Tim Henman)說：「費德勒一定非常失落，在他生涯的這個時刻，有機會在最愛的球場拿下他最大的宿敵。我明白他有多麼會控制情緒，但這個打擊會縈繞他很久。」

費德勒第一時間不忘自嘲：「我家人可能不太高興吧，他們對銀盤(亞軍)沒什麼興趣，他們想要的是金盃。希望我的表現能夠激勵所有37歲的運動員，你們的日子還很長呢。」

老球王貝克(Boris Becker)鼓掌說：「費德勒值得所有的讚賞，他過去兩周表現精采，今日還打到1球之差。我們都以為他不耐久戰，結果他第5盤依然戰力不減。他身體保持的真棒，不僅是運動員表率，更是所有男人的榜樣。」

儘管外界本就預測喬柯維奇會贏，費德勒始終才是這一場大賽的主角。在全場觀眾的支持聲中落敗，費德勒說：「我打網球的意義不是創造紀錄，而是溫布頓。在溫布頓的中央球場，環繞著滿場熱情觀眾，面對喬柯維奇這樣的對手，這就是我打網球最大的意義了。」

(中時電子報)