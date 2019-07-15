愛吃肉的人注意了！千萬別來者不拒，尤其選購肉品時，最重要的就是判別肉的新鮮度，毒物專家透露她的吃肉自保採買術，有3種肉絕對不碰。

學會如何採買新鮮貨，才能吃得健康，《早安健康》報導，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，為避免吃到不乾淨的肉，她拒買下列這三種肉：

1. 組合肉不買

挑選看得出部位的原始肉塊，例如整塊雞胸、整支雞腿或條狀里肌等。依法規定，包裝食品也必須標示是否為組合肉，購買前應仔細閱讀。

2. 有藥水腥臭味不買

若散發出腥臭或藥水味，代表肉可能已經不新鮮，選購前可以先聞聞看有無奇怪的氣味。

3. 處理過的肉不買

由於絞肉或調理過的肉，無法確定是否有摻入其他不明物品，尤其店家的絞肉機沒有徹底清洗乾淨時，恐會殘留之前絞過的肉。

譚敦慈建議，最好採買台灣本地的肉品，而且不要只固定買某一品牌；另外，要注意肉品販售環境是否有冷藏、冷凍設備，觀察是否接近肉品原本的顏色，新鮮的雞肉應該是淡紅色、鴨肉偏深紅色、豬肉暗鮮紅色；同時可以用手指輕壓，新鮮的肉表面應有光澤，摸起來有彈性、沒有濕黏的感覺。

(中時電子報)