近來高雄有公民團體發起罷免韓國瑜的行動，引發外界關注。對此，自由作家洛杉基則表示，韓剛上任，一天當兩天用，減少債務、建設高雄，卻被要求下台？「那些要罷免韓國瑜的高雄蠢蛋，寧可繼續讓給陳菊坑死，也不讓韓國瑜救活？」

推動罷免高雄市長韓國瑜的「台灣基進」與「公民割草行動」，昨舉辦連署志工召募大會，表示無論國民黨初選結果，罷免行動不會停止。據中央社報導，「公民割草行動」李姓發言人表示，無論國民黨總統初選結果如何，罷免行動不會停止。若韓國瑜贏得初選，罷免將讓他無後顧之憂，可以好好做總統夢；如果初選落敗，高雄人更不可能接受是「備胎」，因此更要罷免。

洛杉基在臉書發文指出，有些高雄人，在陳菊任期內，累積驚人債務、登革熱、淹大水不退、氣爆，被騙20年，連屁都沒放過一次。反歡韓剛上任，一天當兩天用，減少債務、建設高雄，卻被要求下台？洛杉基直言，那些要罷免韓國瑜的人，寧可繼續讓給陳菊坑死，也不讓韓國瑜救活？

對此，網友紛紛表示「簡單說就是陳菊的爛帳不追究，都算在韓國瑜頭上」、「我早預測：台灣最後是蠢死的！」、「選民不蠢，民進黨沒得混」、「那些罷免的人，都是因反對而反對的深綠選民，不理性的一群人」、「裝睡的人是叫不醒的」。

(中時電子報)