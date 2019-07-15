嘉里大榮貨運位於桃園市觀音區新建物流中心，15日上午再傳火警。(呂筱蟬攝)

嘉里大榮貨運位於桃園市觀音區新建物流中心，今年農曆大年初二才傳出大火，燒死3名移工，損失超過1000萬元，不到半年時間，15日上午9點14分再度傳出火警，現場疑似2樓樓梯間起火，火勢悶燒，所幸無人員受傷受困。

桃園市消防局出動各式救災車輛19輛，消防人員51名前往灌救，在9點53分火勢受到控制，現場員工也進行疏散，大園警分局則派員在現場維持交通秩序，也呼籲附近民眾勿圍觀。

(中時 )