嘉里大榮觀音物流中心火警 無人員受傷 10:302019/07/15 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉里大榮貨運位於桃園市觀音區新建物流中心，15日上午再傳火警。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉里大榮貨運位於桃園市觀音區新建物流中心，15日上午再傳火警。(呂筱蟬攝) 嘉里大榮貨運位於桃園市觀音區新建物流中心，今年農曆大年初二才傳出大火，燒死3名移工，損失超過1000萬元，不到半年時間，15日上午9點14分再度傳出火警，現場疑似2樓樓梯間起火，火勢悶燒，所幸無人員受傷受困。 桃園市消防局出動各式救災車輛19輛，消防人員51名前往灌救，在9點53分火勢受到控制，現場員工也進行疏散，大園警分局則派員在現場維持交通秩序，也呼籲附近民眾勿圍觀。 (中時 ) #人員 #現場 #受傷 #桃園市 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市錦州街民宅火警 1人嗆傷送醫不治 09:272019/07/11 社會 台中民宅地下室起火 女屋主受困3樓被救出 10:322019/07/11 社會 逐步布局 國泰人壽成壽險桃園不動產王 11:562019/07/11 財經 陸商在俄被劫 多名俄聯邦安全局員工被捕 13:422019/07/11 兩岸 國壽加碼獵地 穩居壽險桃園王 04:102019/07/12 財經要聞 北捷人員視訊119App建功 救回心肺功能停止老婦 15:362019/07/12 社會 竹南小客車追撞前車 引擎噴火吞沒車體 21:522019/07/12 社會 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中 17:322019/07/13 社會 新莊獨居男失聯 警上門見倒臥血泊 10:422019/07/14 社會 社會熱門新聞 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 傳訊男友「機車要藏好」 高雄女認了教唆殺母 - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 網傳「罵人價目表」 這5字…恐賠100萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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