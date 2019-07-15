非洲豬瘟造成大陸豬肉產量大減，大陸國家統計局15日公布數據，2019上半年豬肉產量下降5.5％，降幅巨大，儘管牛、羊、禽肉產量均較去年同期有所增長，但在豬肉產量影響下，上半年大陸豬牛羊禽肉總產量還是下降2.1％。

陸國家統計局數據顯示，2019上半年豬牛羊禽肉總產量為3,911萬噸，年減少2.1％，其中牛肉、羊肉、禽肉產量分別年增長2.4％、1.5％、5.6％，而豬肉產量則是下跌5.5％。

此外，大陸2019上半年禽蛋產量年增長3.6％，牛奶產量年增長1.7％。

(工商 )