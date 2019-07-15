陸上半年豬肉產量下降5.5％ 10:322019/07/15 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 非洲豬瘟造成大陸豬肉產量大減，大陸國家統計局15日公布數據，2019上半年豬肉產量下降5.5％，降幅巨大，儘管牛、羊、禽肉產量均較去年同期有所增長，但在豬肉產量影響下，上半年大陸豬牛羊禽肉總產量還是下降2.1％。 陸國家統計局數據顯示，2019上半年豬牛羊禽肉總產量為3,911萬噸，年減少2.1％，其中牛肉、羊肉、禽肉產量分別年增長2.4％、1.5％、5.6％，而豬肉產量則是下跌5.5％。 此外，大陸2019上半年禽蛋產量年增長3.6％，牛奶產量年增長1.7％。 (工商 ) #豬肉 #上半年 #禽肉 #大陸 #下降 也許您會感興趣 推薦閱讀 《生醫股》羅麗芬業績俏，惟填息路顛簸 10:512019/07/11 財經 《傳產》信心沒那麼樂觀，北台灣Q2推案較去年少600餘億元 11:082019/07/11 財經 網疑台中空品改善因降雨多？ 中市府舉4點證明空汙管制政策奏效 17:082019/07/11 生活 《業績-其他》豐泰上半年每股純益為4.66元 07:442019/07/12 財經 《半導體》旺宏H2營運看優於H1，法人齊追捧 10:002019/07/12 財經 《傳產》六都H1法拍轉量處低檔，年減5.2％ 10:342019/07/12 財經 《除權息》業績撐腰，巨路開盤填息 11:252019/07/12 財經 三洋電7月前11天業績報喜 追平上半年衰退 20:092019/07/12 財經 面對現實 大陸經濟不會崩潰 04:102019/07/14 時論廣場 《業績-汽車》東陽H1每股賺2.24元，Q3不畏淡季 10:172019/07/15 財經 兩岸熱門新聞 新聞透視》兩個風暴 考驗川普連任 - 日報 韓初選勝出 陸學者：國民黨要團結 - 兩岸 - 中時 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 陸破獲將領當美諜 傳俄通報 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸上半年人均可支配收入人民幣15,294元 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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