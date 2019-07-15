美國總統川普在大阪G20峰會上表示會部分解禁華為產品，後續白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、美商務部部長羅斯（Wilbur Ross）先後表示將針對不具國安疑慮的產品發放許可牌照，路透社15日引述資深官員指出，美國政府最快將在2至4周內讓美企銷售產品給華為。

路透社報導，美國晶片業者的遊說以及來自北京的政治壓力可能奏效，川普在G20峰會上對華為態度大轉彎，稱將部分解除華為禁令，美商務部上周表示儘管華為仍名列美國貿易黑名單，但也重申商務部將會針對沒有國安威脅的新技術發放許可證，讓美國企業銷售這類產品給華為。

報導指出，商務部11日在華府舉辦的一場會議上，一名資深官員告訴其中一位與會製造商代表，說許可證將在2至4內發放，這意味著川普最近鬆綁華為限制的腳步可能加快。

不過該名資深官員及美商務部並未明確透露哪類商品將獲得解禁，該名與會代表推測商務部發放許可的標準將根據個案情況而定，她認為至少在起步時，商務部將尋求更廣泛的意見共識。

針對該名資深官員的說法，美商務部發言人表示商務部目前正在評估所有許可證，並且確立哪些屬於美國最佳國家安全利益。

川普政府對華為銷售部分解禁，近期已有2家匿名美國晶片供應商表示將會向商務部申請更多許可證，另一家客戶反應管理公司及一間替華為模擬雷達截面的企業也可能在未來幾天內申請許可。

(中時電子報)