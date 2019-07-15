上月底夢幻夫妻檔宋慧喬、宋仲基宣告分手當天，中國大陸紅星范冰冰與李晨竟也宣布結束論及婚嫁的4年情，然女方捲逃稅風暴而事業盪到谷底之時，兩人還不離不棄挺過低潮，沒想到如今雨過天晴竟分手，時機點讓外界不解，如今港媒爆料范爺背後有軍師操盤，兩人很可能為了達到目的「假分手」。

香港《星島日報》報導，有知情人士爆料范冰冰跟李晨是假分手，感情只是轉地下化，而演這齣劇碼乃是有軍師指導，選在雙宋離婚同一天晚上宣布，是抓準了媒體大部分版面會聚焦在雙宋離婚上頭，適度分散網友對范冰冰的關注度，降低分手導致的負評與殺傷力。

另外更爆，如此花心思的「假分手」，目的是為范冰冰的復出鋪路，傳她將參演好萊塢大片《355》當作翻身最大機會，這幾個月來勤加訓練並堅持危險動作都親自上陣，足見重視程度，而分手也有助於范冰冰建立事業型女性的獨立堅強形象，又能增添新片話題性，而范冰冰除了拍戲之外也狂接代言工作，外傳她還剩3億人民幣(約13.5億台幣)稅款未繳清，所以狂接工作，甚至不惜降低代言價碼，就為在年底前繳清天價欠款。

(中時電子報)