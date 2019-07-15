台74線、台74甲線為台中市區聯絡國道三號及彰化市主要道路，預計108年7月17日至108年9月27日期間以夜間時段，（前一日21：00至隔日05：30）辦理瀝青混凝土道路路面刨鋪作業（遇雨順延）；公路總局第二區養護工程處籲請施工期間提前改道。

台74線快速道路施工範圍如下：（一）東行(順樁)0K＋700~3K＋000(快官-烏日路段)烏溪橋機慢車道、市政路上下匝道、青海上下匝道、松竹路下匝道、中清地下道。

（二）西行(逆樁)：廣福路下匝道、西屯路上匝道、青海上下匝道、市政路上匝道、7K＋950~8K＋300(市政路-五權西路路段)五權西路下匝道、高鐵下匝道(往彰化方向)、高鐵上匝道(高鐵東路)、烏溪橋機慢車道。台74甲線道路施工範圍如下：（一）東行(順樁)：牛埔上匝道；（二）西行(逆樁)： 牛埔下匝道。

公路總局第二區養護工程處指出，前揭工區利用夜間在主線車道採半開放半管制方式施工，匝道全段封閉，以降低對台74線、台74甲線往來車流之影響，進場施工前均會於工區前之路段設置施工與改道告示牌，各施工路段在施工期間每日透過警察廣電臺宣導，以供用路人提前因應並即早避開施工路段。

第二區養護工程處強調，施工期間施工路段車道縮減及封閉匝道路段，請遵守交通指揮人員導引行駛，或請用路人提前改道利用台74線橋下環中路行駛避開工區，以免道路車輛壅塞。

(中時 )