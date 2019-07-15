台南市登革熱病例疫情尚未解除，目前本土登革熱病例維持9例。鑑於大雨方歇，蚊蟲卵如果沒有讓雨水沖刷走，放晴後的高溫將加速孵化，市府登革熱防治中心認為本周是決戰期，呼籲市民人人都要成為「滅孑大師」，立即「巡、倒、清、刷」，除低窪積水難乾處之外，廢輪胎及水錶也要查看，務必讓病媒蚊沒有地方生存。

防治中心主任陳怡還說，市區6區加上永康、仁德等8區258里的誘卵桶陽性率，連續3周超過60％的里，從97里、58里降到上周21里，顯示下蛋的蚊子已大幅減少。

鑑於廢輪胎也容易造成病媒蚊孳生，環保局14日也邀集全市機車定檢站約600名檢驗人員舉行教育訓練，會中更大力宣導登革熱防疫方法，除要求各定檢站落實巡倒清刷，杜絕孳生源孳生，也不忘提醒各定檢站每天都要落實清理室內、室外環境，避免廢輪胎形成防疫死角，衍生病媒蚊。

陳怡強調，疫情未解除時，防治登革熱的不二法門就是清除孳生源。近日南市常有不定期降雨，造成社區中低窪及相關容器積水增多，再加上民眾喜用容器接雨水利用的習慣，容易疏忽巡檢增加病媒蚊孳生機會。積水容器示孒孓的孳生地方，請民眾要努力的巡視戶內、戶外併清除積水容器。

(中時 )