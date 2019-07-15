大陸國家統計局15日發布數據，2019上半年大陸居民人均可支配收入為人民幣（下同）15,294元，比上年同期名義增長8.8％，實際增長6.5％，增速快於GDP年增6.3％。

從收入來源看，期間大陸居民人均工資性收入8,793元，年增長8.7％，占可支配收入的比重57.5％。人均經營淨收入2,467元，年增長8.9％，占可支配收入的比重為16.1％。人均財產淨收入1,321元，年增長13.2％，占可支配收入的比重為8.6％。人均轉移淨收入2,715元，增長6.8％，占可支配收入的比重為17.7％。

而當中，城鎮居民人均可支配收入21,342元，實際年增長5.7％。農村居民人均可支配收入7,778元，實際年增長6.6％。

在消費支出方面，期間大陸居民人均消費支出10,330元，實際年增長5.2%。其中，城鎮居民人均消費支出13,565元，實際年增長4.1％。農村居民人均消費支出6,310元，實際年增長6.4％。

(工商 )