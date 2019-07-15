小男童市場走失，暖警幫忙找媽媽。(警方提供)

一名年僅3歲的洪姓男童15日跟著母親在平鎮區忠貞市場採買時，疑因人潮擁擠加上母親一不留神，小男童就被擠丟了，經過攤商報案後，龍岡派出所警員呂學松、李盈璋趕到現場，抱著男童逐一尋親，經過幾番折騰下，終於找到心急如焚的母親，也讓男童母親哭著感謝警方協助。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，15日上午8時許，平鎮區忠貞市場內如往常一樣擠滿了買菜的人潮，而3歲的洪姓男童也跟著母親到市場內買菜，但疑似市場內人潮眾多，加上母親專心在各攤位選購食材，走著走著男童就走丟了。

男童走丟後站在某攤位前不知所措，攤商見狀後立即報警，龍岡派出所警員呂學松、李盈璋立即趕到現場了解，見可愛的3歲男童確定走失後，警員李盈璋一把抱起男童，逐攤逐人一一詢問，最後在一處雜貨店內找到哭得唏哩嘩啦的男童母親。

男童母親見到兒子，立即摟著男童並哭著向滿頭大汗的警員李盈璋道謝，母親表示因為疏忽沒注意到兒子，一個不留神兒子就不見了，自己找了好久都找不到，急的像熱鍋上的螞蟻，還好員警及時找到男童，不然自己將會內疚一輩子。看到母子相聚，幫忙尋親的警員李盈璋也安慰男童母親，直說「人沒事就好」！

(中時 )