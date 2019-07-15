台大所組成的跨國研究團隊發展出「化學反應之臨場分析技術」，首度發現「新型催化劑－單原子三價鐵」，能取代金或銀等貴金屬催化劑，將二氧化碳轉換為一氧化碳，有助於延緩全球暖化。相關研究成果已刊登於全球頂尖科學期刊《科學》。

二氧化碳還原反應被認為是解決溫室效應問題的重要方法，目前研究大多以金或銀等貴金屬做為二氧化碳還原為一氧化碳的催化劑，而其它催化劑則需要極高的施加電壓，才能達到相同的轉化效能，但高電壓意味著高耗能，不符合經濟效益。

在科技部及國家同步輻射研究中心的支持下，台大化學系教授陳浩銘與瑞士洛桑理工學院教授胡喜樂等人所組成的跨國研究團隊，耗時3年，使用國家同步輻射中心的「台灣光源」及「日本同步加速器光源的台灣合約光束線」，利用「臨場X光吸收光譜」技術，成功找到高效且低廉的新型催化劑，將二氧化轉化為一氧化碳。

科技部次長謝達斌表示，二氧化碳是造成地球暖化的主要原因，因此全世界都在思考如何將二氧化碳處理掉，並轉化成人類可以使用的能源。陳浩銘團隊找到新方法，除了催化劑成本低，也可高效率將二氧化碳轉化成一氧化碳，這是一項傑出、令人振奮的研究成果。

陳浩銘說，這項研究使用「單元子三價鐵」當催化劑，即使在極低電壓下，二氧化碳轉化成一氧化碳的效率為90％，是目前全世界已知最好的轉化率，並接近理論值，已達到最佳的極限。

陳浩銘指出，由單元子三價鐵製成的新型電催化劑，除了可以低廉的方式回收二氧化碳，還能產出一氧化碳。產生的一氧化碳能再進一步轉換成烴類或碳氫化合物，可用來製造燃料、塑膠和其他材料，如此一來便能將危害地球環境的二氧化碳轉換成為人類可以使用的燃料。

科技部說，2015年的「巴黎氣候協定」呼籲各國在2050年前，把碳排量降到淨零排放。今年6月英國將「2050年零碳排」送交國會立法，而台灣政府也力推綠能政策。陳浩銘的研究不僅順應國際綠能趨勢，也相當具有商業發展價值。

(中時 )