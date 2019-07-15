直播》漂亮贏初選 韓國瑜記者會 11:062019/07/15 中時 王英豪 、即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統初選民調15日上午11時公布，民調樣本經系統統計後，韓國瑜一超過44％支持度將獲得國民黨提名參選。副主席曾永權（中）宣布結果。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選民調15日上午11時公布，民調樣本經系統統計後，韓國瑜一超過44％支持度將獲得國民黨提名參選。（王英豪攝） 吳敦義韓國瑜國民黨初選結果記者會 國民黨總統初選民調15日上午11時公布，民調樣本經系統統計後，韓國瑜一超過44％支持度將獲得國民黨提名參選。高雄市長韓國瑜今贏得黨內初選，即將舉行記者會做相關說明。 (中時 ) #民調 #國民黨 #初選民調 #初選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 為啥有人想罷韓？孫大千一語道破關鍵 09:122019/07/11 政治 韓國瑜好打？她嘆：民進黨誤判局勢 09:272019/07/11 政治 談韓國瑜選總統 李佳芬曝「他表態前沒有先跟我說」 21:112019/07/11 娛樂 坐等分裂 國民黨必走入歷史 04:102019/07/12 時論廣場 國民黨四大隱憂 藍議員憂不利2020 08:502019/07/12 政治 脫黨議題不利郭 徐巧芯：郭台銘團隊犯了戰略錯誤 02:152019/07/13 政治 朱立倫喊話 國民黨要團結 12:112019/07/14 政治 韓被酸贏不了大選？ 胡幼偉9字驚語開罵這批人 00:002019/07/15 政治 黑韓卡韓、假民調為何全無效？ 04:102019/07/15 論壇廣場 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 政治熱門新聞 壓倒性勝出！國民黨總統初選 韓國瑜總支持度44.805％ - 政治 蔡英文為何重用林飛帆 港媒爆兩個目的 - 政治 韓國瑜勝出！將先見吳敦義展團結 - 政治 郭台銘取消初選民調公布後記者會 改發新聞稿 - 政治 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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