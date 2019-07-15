國民黨總統初選民調15日上午11時公布，民調樣本經系統統計後，韓國瑜一超過44％支持度將獲得國民黨提名參選。（王英豪攝）

吳敦義韓國瑜國民黨初選結果記者會

國民黨總統初選民調15日上午11時公布，民調樣本經系統統計後，韓國瑜一超過44％支持度將獲得國民黨提名參選。高雄市長韓國瑜今贏得黨內初選，即將舉行記者會做相關說明。

(中時 )