空軍台東志航基地第七聯隊一名上兵，昨晚疑似與女友談及分手後心情不佳，一時想不開竟然在高雄愛河跳河，一旁目睹民眾見狀立刻報警並協助救援，高雄市消防局派員抵達後，順利將該位上兵救起送醫急救幸好只有嗆傷並無大礙，這已經是志航基地今年發生的第三起官兵自戕案件，基地官兵私下表示，農曆7月快到了，基地內部不斷發生這種怪事，心理感覺毛毛的。

據了解，這名在志航基地服役的志願役上兵，昨晚在愛河旁不斷徘徊，當時愛河畔還有不少民眾在散步，突然間他就縱身一躍跳入河中，一旁民眾大驚，立刻打電話報警，警消趕到場後，例用小艇及救生工具將其拉起，意識相當清楚，但是情緒稍嫌不穩，消防隊將其送醫後通知家屬，經了解，這名上兵是在與女友爭吵後，一時心情不佳才跳河，其家屬及女友事後都紛紛趕到醫院探視安撫其情緒。

弔詭的是，這已經是志航基地今年內第三起官兵自戕事件，頻率發生之高，引起軍中議論紛紛。今年2月13日，一名在志航基地飛彈連服役的劉姓士官，清晨6點被營區官兵發現在營區內上吊，立即通報基地內長官，並緊急送醫搶救，但最後仍宣告不治，現場也發現劉姓中士的遺書，據了解是與家庭因素有關。

時隔一個月，3月15日同一基地內的雷達站1名陳姓志願役士兵，清晨又被同僚發現在寢室內上吊自殺，但是原因至今尚未無法釐清。由於接二連三發生官兵想不開事件，基地內官兵都感覺毛毛的，甚至還希望長官能辦個法會去去煞氣。

官兵說，半年多來，基地都壟罩在一股怪怪的氛圍內，不知道是不是有人觸犯了什麼禁忌。但空軍的心輔體系過去半年來也爆發霸凌事件，連心輔官都去霸凌同僚，基層官兵心理的鬱悶無處出口而自傷不斷，也就見怪不怪了。

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