林姓男子從9年前起利用與妻子分房睡，和就讀國小的女兒同床就寢的機會，長達6年持續性侵親生女兒696次、猥褻1次，最高法院維持歷審判決，痛斥林男長期違悖人倫綱常，犯行為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，且犯後沒有悔意，將林男判囚20年6月定讞。

新北市患有中度肢體殘障的55歲林男，在2010年9月1日到2013年8月間，每周2次以手指、下體性侵當時就讀國小的女兒，她就讀國小六年級後上了學校的健康教育課程，才知道父親的行為不對，返家後向林男抱怨，林男卻以「這是清潔」為由欺騙女兒。

被害女子就讀國中後，林男每次看完色情影片後，等女兒熟睡之際，在棉被底下摸女兒的胸部及下體，再以手指性侵，她嚇得不知如何反抗只能繼續裝睡，2016年3月15日被害人不願再忍受，向就讀學校向班導師求助，經學校通報後，檢方訊後將林男起訴。

歷審認定林男犯行明確，他對女兒未滿14歲時性侵共312次、滿14歲後性侵384次及1次猥褻，且林男犯後一再否認犯行，甚且未向女兒道歉，顯見其未有任何悔意甚明，將他判刑20年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )