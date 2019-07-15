全國公信力民調。（國民黨提供）

全方位市場調查有限公司。（國民黨提供）

TVBS民意調查中心。（國民黨提供）

世新大學民調。（國民黨提供）

國民黨2020總統大選黨內初選民調，自7月8日至14日起進行，今11點公布五家民調結果，民調結果，高雄市長韓國瑜大勝鴻海前董事長郭台銘達10%以上。

國民黨初選，五家民調結果如下：世新大學民調顯示，在黨內互比方面，韓國瑜支持度為51.762%，郭台銘為33.705%。而在政黨對比方面，韓國瑜為42.509%，郭台銘為26.408%。

全國公信力民調調查結果，黨內互比為韓國瑜支持度為52.990 %，郭台銘為33.313 %。政黨對比方面，韓國瑜為44.118%，郭台銘為25.979 %。

全方位市場調查有限公司，黨內互比為韓國瑜支持度為51.752 %，郭台銘為35.281 %。政黨對比方面，韓國瑜為42.508%，郭台銘為27.970 %。

TVBS民意調查中心，黨內互比方面，韓國瑜支持度為54.489 %，郭台銘為33.434 %。政黨對比方面，韓國瑜為45.313%，郭台銘為26.209 %。

聯合報系民意調查中心，黨內互比方面，韓國瑜支持度為51.344 %，郭台銘為33.643 %。政黨對比方面，韓國瑜約為42%，郭台銘約為26 %。

國民黨中央今在上午8時準時在官方臉書專頁開直播，進行民調拆封統計作業，而本次民調分別由TVBS民調中心累計成功樣本3037份、世新大學民調中心累計成功樣本3034份、全方位市調公司累計成功樣本3035份、全國公信力民調公司累計成功樣本3039份，以及聯合報系民調中心累計成功樣本3040份，五家民調公司7天下來總計成功樣本共15185份。

(中時電子報)