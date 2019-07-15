當杜蘭特在今年自由市場一開放，就宣布跳槽籃網之際，勇士球星柯瑞還在上海飛往紐約的飛機上，不過柯瑞15日接受《The Athletic》記者馬可斯湯普生訪問表示，自己趕往紐約並非說服杜蘭特續留勇士，單純只是想去探病而已！

自從看到杜蘭特在總冠軍賽第5戰阿基里斯腱撕裂退場，柯瑞就很希望趕緊前往紐約探視杜蘭特，但他必須先完成廠商的亞洲代言巡迴活動。事實上，在今年自由市場開放前兩周，也就是6月中旬，柯瑞就有些話想跟杜蘭特當面講了。

「我非常清楚那是屬於杜蘭特的決定時間，」重申自己並非招募的柯瑞說，「我不需要去說服他留下來，他很清楚我們球隊以及我們取得的成就，我知道他只需要作出一個能讓他自己開心的決定，這是聯盟每個球員都想做到的事情。」

「我會去紐約跟杜蘭特見面，更重要的是一種尊重，我不想被那些流言蜚語影響到我和他之間的關係，」柯瑞說，「我也不想讓那些東西影響到自己，我認為他很清楚自己想要的是什麼，到了最後，這是屬於一個球員的應有權利。」

柯瑞最後也跟勇士高層喊話，強調勇士想要捲土重來，當前最該做的事情，就是趕緊跟卓雷蒙格林完成續約，「我認為格林已經證明他對一支總冠軍球隊來說，具有多大的價值，而且他還可以變得更好，勇士高層應該知道該怎麼做。」

(中時電子報)