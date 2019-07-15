國民黨總統初選民調今出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％支持率勝出，面對韓國瑜來勢洶洶，2020的熱門人選台北市長柯文哲今受訪脫口「以前沒有很仔細想 現在開始認真想了」，對於先前曾說韓國瑜是改變國民黨的唯一人選，柯今改口說「改變國民黨跟改變台灣不一樣」。

高雄市長韓國瑜以44.8％支持率大勝郭台銘27.7％，氣勢高張，由於韓國瑜曾任北農總經理，為柯的前部屬，在柯眼中韓國瑜是否有想像中厲害嗎？柯說，This is a good question，自己要再想想看，這是韓國瑜要去說服台灣人民的，平常心就好了，該怎麼做就怎麼做 。

至於對韓是否有何期望？柯文哲卻脫口說「以前沒有很仔細想，現在開始認真想了」但到底在想甚麼？韓的出線是否會影響柯文哲提早宣布參選，柯文哲則不停跳針「再講吧」、「 以後再告訴你 」。

另外，近期「郭柯配」議題夯，柯文哲並未正面否認，反倒說，不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作，等事情發生再來煩惱呀！

柯文哲說，我們還是有台灣整體利益及人民最大福祉，事情出現以後，要思考對台灣長期發展，未來還沒發生之前，永遠只是一個估計，作為有理智的人類，我們可以做合理的計，大家會想小英繼續做會怎樣，換韓國瑜做會怎樣，但他們還是要先提供資訊 讓我們思考和不合理。

柯文哲強調，從頭到尾，他都不是用自己的本位去思考，對他來講台北市長就做得好好的，北市0到6歲補助，喊口號很容易，台灣現在問題就是口號太多、可以執行的步驟太少，「我從來沒有在想我個人要幹甚麼，而在想台灣下一步要怎麼辦」。

(中時 )