蔡英文總統引以為傲的新南向政策，上午被台灣國際勞工協會踢爆「各部聯手搞南向、瀆職剝削境外生」情事，讓爭取連任的蔡總統臉上無光，勞工團體並提出六大訴求，要求教育部徹查是否有境外生遭學校或仲介控。

勞工團體提出七大境外生事件，其中有去年11月康寧大學斯里蘭卡學生案，囂張仲介竟曾告到教育部去。勞團並發生，許多仲介假留學打工之名，欺騙新南向學生來台，但本質與外勞無異，不但要貸款，而且要超時工作，主管機關卻視而不見。

台灣國際勞工協會專員陳容柔表示，蔡英文總統2016年提出新南向政策，但新南向國際產學專班的推出，其實背後是要解決台灣兩大問題，一是讓少子化、招生不足搖搖欲墜的高教學校起死回生，專案補助學校去開班，學校可收取教育部補助款，還可以跟學生收取學費；二是讓境外生可以打工，解決移工引進達飽和狀態，但還不足的情況，等於目的是讓更多廉價勞力可來台。

她說，蔡政府壓根不想處理就學資訊不透明、仲介控制及人口販運被害人二度傷害失去自由等問題，因為所謂的政策就是要解決前述台灣的兩大問題，勞團反對欺騙學生的新南向政策。

台權會副祕書長施逸翔表示，境外生淪為奴工都涉及人口販運，行政院有人口販運防治的協調會報，由政務委員羅秉成主持，但一月在處理斯里蘭卡假留學生打工時，結論竟是洽悉，請教育部積極溝通持續作好管理機制，適時對外說明，請祕書單位掌握與教育部保持聯繫，請問這些結論講了什麼屁，會議結束後三月又發生東南科大新南向專班把外籍生當外勞的事件。

勞團並提出六大訴求，包括教育部應要求招收境外生的學校，將就學資訊翻譯成各國語言；教育部應徹查是否有境外生遭學校或仲介控制；教育部應 全面採用政府對政府方式招收新南向專班學生；勞動部應明文禁止以仲介境外生打工而獲利；教育部及勞動部應建立境外生打工實習查察機制；移民署應「人口販運被害人及疑似人口販運被害人安置保護要點」尊重被害人意願安置，避免安置成監禁。

(中時 )