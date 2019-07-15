國民黨總統初選結果今出爐，高雄市長韓國瑜確定勝出，獲44.805％支持度，大贏前鴻海董事長郭台銘27.73％。對此，世新大學副校長游梓翔表示，贏初選是為了贏大選，必須走出同溫層，爭取更大的支持。他建議韓要做到「三個加法」，讓自己更好，韓流更強。

國民黨總統初選結果顯示，韓國瑜獲44.805％支持度，大贏郭台銘27.73％，第三則是前新北市長朱立倫17.9％，第四為前台北縣長周錫瑋6.02％，第五為孫文學校總校長張亞中3.544％。韓將代表國民黨角逐2020總統大選，週三將送中常會完成提名核備作業，28日在全代會上正式提名。

對此，游梓翔在臉書發文指出，韓國瑜如預期初選勝出，現在不需要更多的吹擂，需要的是更多的謙卑。贏初選是為了贏大選，必須走出同溫層，爭取更大的支持。他建議，韓要做到「三個加法」，讓自己更好，韓流更強。

游梓翔首先認為「包子加肉」。針對對手對韓「草包」的形象塑造雖不公平，但韓確實給人對政策不夠消化理解的印象。韓具有強大的群眾語言專長，需要用感動人心的語言闡述多一些具體政策，讓包子有菜也有肉。

第二則為「韓流加暖」。游梓翔說選戰中「庶民」與「菁英」的切割或許凝聚「庶民」，但也疏離「菁英」。部分支持者的排他性製造更多敵人而非朋友，接下來韓要對原本不支持自己的人展現更大的包容，讓韓流加添暖意。

「團隊加油」則是游梓翔建議的第三點。游說未來除高雄團隊，還有競選團隊，兩個團隊都會面對更高的檢驗。除了團隊部分成員偶有的凸槌不能再發生，也必須提升團隊組成，特別是吸納年輕菁英加入。請記得三軍無能也會累死將帥。他說「有容」才會讓支持力量變大，「韓流」需要「升級」，才能贏得大選，帶來大家期盼的正向改變。

(中時電子報)