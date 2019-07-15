內政部今天發布第52期都市地價指數，全國都市地價總指數為100.55，較上（51）期上漲0.32％，變動微小。其中上漲幅度較大者為連江縣上漲1.13％，下跌幅度較大者為新北市下跌0.18％。除連江縣外，其他直轄市、縣（巿）漲跌幅皆於1％內微幅波動。

內政部表示，第52期（2018年10月1日至2019年3月31日）全國各直轄市、縣市中，上漲幅度較大者依序為連江縣上漲1.13％、基隆市上漲0.98％及金門縣上漲0.93％；下跌幅度較大者依序為新北市下跌0.18％、澎湖縣下跌0.12％。

本期漲幅較大的連江縣政府表示，因近年來積極推動觀光行銷，逐步吸引觀光人潮與投資需求，進而帶動地價上漲，又因原本地價較低，以致漲幅計算後波動較為明顯。

在各使用分區指數與上期比較部分，住宅區指數上漲0.27％，商業區指數上漲0.50％，工業區指數上漲0.31％，變動微小。另本期全國土地買賣筆數為24萬5,885筆，較上期（25萬8,922筆）減少5.03％，較去年同期（25萬90筆）減少1.68％。

內政部指出，都市地價指數是將各直轄市、縣（市）都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

(中時 )