韓粉替孫文學校校長張亞中鼓勵。（周毓翔攝）

韓家軍自組戰鼓隊替韓國瑜演奏「團結就是力量」。（周毓翔攝）

高雄市長韓國瑜今天以17％大幅差距贏得國民黨總統初選，獲得國民黨提名。今天國民黨中央外有些韓粉到現場支持，還有韓粉組戰鼓團鼓舞士氣。其他兩位參選人周錫瑋及張亞中入場時，韓粉也給周、張熱情歡呼，大讚兩人風度。

有挺韓小販一早7點就到國民黨中央擺攤賣國瑜娃娃、國旗，今天雖然有韓粉集結，但人數不多，只有數十人，攤商並不覺得人氣少，反而稱讚韓粉都很乖。有韓粉組戰鼓團在國民黨中央前打鼓，演奏「團結就是力量」。周錫瑋跟張亞中到場也受到韓粉歡迎，稱讚兩人風度，並要他們繼續加油。

周錫偉表示，民調的結果其實代表台灣人民的民意，這才是真正的民意，這次是公平公正公開的初選，他要感謝黨主席吳敦義4月說要不參選總統，才能公平公正舉辦，這個結果也相信大家對這結果心服口服。

周錫瑋也說，既然韓國瑜有這麼大差距領先，相信所有參選的人，甚至包括前立法院長王金平，相信大家都會欣悅臣服，一起團結，「如果不團結，就是三大罪人，國民黨的罪人，中華民國的罪人，中華民族得罪人。」

對於初選期間傳聞有綠營灌票給韓國瑜，周錫瑋強調，他完全不認為有哪個陣營可以灌票給國民黨參選人，這是大家猜測，所有民調數據顯示，「民進黨沒這本事」，周錫偉表示，接下來他會全心全意輔選國民黨提名的韓國瑜跟所有立委候選人，「這是民意要求藍軍必需要支持最強總統候選人。」

(中時 )