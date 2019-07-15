高雄市長韓國瑜今天在國民黨初選壓倒性勝出，獲得國民黨提名。台北市議員游淑慧在臉書提出勝選「三支箭」，建議韓國瑜選務、政務兩套班底，齊頭併進、分工作戰。游淑慧也暗諷蔡英文總統，「魚比菜營養」、「有魚何必吃菜？」

游淑慧提出勝選「三支箭」，首先，團結是勝出者的責任，韓應該要誠意、謙卑地爭取黨內每一份力量的支持，尤其是前鴻海董事長郭台銘董事長、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平。因為勝選是「加號」數學，絕不是「減去法」。

游也建議，高雄市政也要持續推進，參選總統是為了給高雄更多，而非棄高雄，必須讓高雄市民持續看見政績和改變，讓高雄市政成為「助力」，而非「阻力」，尤其7到9月，高雄將面臨天災（颱風、暴雨）、人禍（登革熱防治、道路、公共建設工程品質）等巨大考驗。

最後，游建議，選務、政務兩套班底，齊頭併進、分工作戰，面臨民進黨鋪天蓋地的「政治抹黑」、「政治謀殺」，選務和攻防團隊的組成刻不容緩。

(中時 )