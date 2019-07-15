暑假到了，想去哪好好度假呢？主題式旅遊正夯，旅遊網站KKday也推出「文青魂旅遊提案」包括三年一度的瀨戶內國際藝術祭賞草間彌生的南瓜、香港搭叮叮車尋懷舊、濟州島賞星空、藝術與文創基地泰國創意設計中心，無論是狂野系文青、空靈系文青、悶騷系文青，都能優雅地逃跑，透過旅行暫時遠離塵囂，沈浸在藝術與人文的氛圍之中。

放浪系文青首選：今年絕對不能錯過的就是三年一度的瀨戶內國際藝術祭！結合跳島旅遊與藝術展演，今年從四月底開始為期107天的展覽活動，共分為春（4/26-5/26）、夏（7/19-8/25）、秋（9/28-11/04）三個展期。旅人們可以乘著專屬巴士觀賞藝術品，盡情感受藝術氛圍，不僅無需擔心交通，還能夠享用在地食材烹調的絕佳美味。

濟州星空藝術照。（圖取自KKday官網）

空靈系文青別錯過：到韓國除了逛街、吃美食，也可以玩得很深入，化身韓系空靈文青！L'ATELIER藝術互動體驗館位於越夜越美麗的東大門商場旁，旅人們若是愛拍照、喜愛互動展覽、更想體驗19世紀的浪漫，來這裡準沒錯！每個場景都完整重現了經典畫作，彷彿搭上時光機回到過去。

喜歡靜態活動的空靈文青，KKday推薦走訪江南良才洞花卉市場，良才花卉市場位於與江南站只距離兩站的良才洞，在韓國花卉專家的帶領下體驗親手插花的樂趣，或是飛到南端的濟州島，以滿天星斗為背景，光影為畫筆，由專業攝影師拍出夢幻的藝術照，只要靜心深度走訪，都能讓你看見不一樣的韓國！

陽光系文青最愛：東南亞不是只有陽光、沙灘、度假風，具有特色的在地體驗能讓你更加了解這裡的獨特風情，感受異國文化的心靈洗禮。到了曼谷，除了耳熟能詳特色景點外，從曼谷出發到近郊的考艾，將帶你深入艾森林國家公園的山岳制高點、義大利葡萄酒莊、Farm Chok Chai 酪農場、翡翠藍冷泉，一窺聯合國世界遺產的面貌。

香港叮叮車懷舊之旅。（圖取自KKday官網）

復古系文青新火花：也許你不想走遠，即使是熟悉的中港澳旅遊，也可以透過深度旅行玩出新火花。不如就跳上叮叮車，穿梭香港大街小巷、穿越繁華與歷史交錯的香港，都是令人難忘的美好回憶，更滿足復古系文青穿梭時光來去自如的夢想！

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(中時電子報)