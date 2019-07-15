網路媒體指稱，行政院洗錢防制辦公室近日宣布，我國在亞太防制洗錢組織（APG）評鑑成績較以往進步。但該評鑑成績尚未經會員國採認通過，APG官網也無相關資訊，洗防辦搶先發布消息有「搶功」、「偷跑」情事。洗錢辦表示，報導內容與事實不符，呼籲各界勿訛傳負面訊息，更不要因而影響8月間APG大會對我國得來不易評鑑結果的採認。

洗錢辦表示，APG對台灣洗錢防制第3輪相互評鑑報告已於6月28日公布，由APG轉FATF全球網絡，公布於APG網站會員區(http：／／www.apgml.org)洗錢辦秉持專業立場，依評鑑報告於同日適時發布新聞，絕非APG未公布報告而洗防辦「偷跑」。

洗錢辦強調，前次新聞稿已明該評鑑報告所示台灣為最佳等級之一般追蹤成績，但仍須在8月間APG年會中，由各會員國採認後才正式通過，並無「搶功」情事。因此在這段時間內，仍會努力強化與各會員國溝通，避免有負面訊息而影響大會的通過。

洗錢辦指出，台灣防制洗錢工作經過多年來的努力，好不容易得到APG評鑑報告的肯定，感謝各機關團體及個人的充分合作。未來仍要面對一些挑戰，希望各界不分黨派及公私機關團體等繼續給予支持與協力，讓在8月份的APG年會中爭取最佳成績，呼籲各界勿訛傳負面訊息，更不要因而影響8月間APG大會對台得來不易評鑑結果的採認。

(中時 )