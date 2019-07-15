行政院消保處調查市售30件嬰兒枕，其中完全符合標示僅有7件。（林良齊攝）

部分嬰兒枕業者還宣稱療效。（林良齊攝）

近年傳出部分嬰兒睡眠時因使用嬰兒枕而發生窒息，為維護嬰兒生命安全，行政院消保處針對市售嬰兒枕進行品質檢測及標示查核，發現30件中僅有7件完全符合標示，其中有2件甚至還涉及稱醫療效能包括「防止嬰兒猝死」、「避免寶寶窒息」等字眼，衛福部食藥署表示，確認違法可處60萬至2500萬罰鍰。

據消保處調查，30件均符合品質檢測、23件不符合「織品標示基準」或違反「商品標示法」，其中違反商品檢驗法的11件無商品檢驗標識已經下架，待經濟部標檢局再進一步的查處，如經查處確認是漏檢或逃檢可裁處20萬至200萬罰鍰。消保官張英美表示，而涉及稱醫療效能包括「防止嬰兒猝死」、「避免寶寶窒息」的2件。食藥署已經做進一步的調查，也會邀集學者專家認定，如確認屬實可處60萬元至2500萬元罰鍰。

衛福部國健署婦幼健組組科長胡怡君表示，依國健署兒童健康手冊建議，1歲以下嬰兒睡眠區域不可有如枕頭等鬆軟物件，因為1歲嬰兒還不會翻身，但可能會因為扭動身軀意外翻身後，卻翻不回來造成嬰兒窒息。經濟部商業司則說，已著手召開研商會議，討論是否要在嬰兒枕上標明注意事項，但標語的內容、如何標示等仍待後續的討論。

消保官王德明建議，業者應謹慎使用嬰兒枕宣稱具有防扁頭、偏頭或塑頭型的文字，業者應加強注意事項的文字內容、字體及置以提醒家長注意，並參考國健署宣導「嬰兒應仰睡」的用語。

(中時 )