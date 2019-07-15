國民黨總統初選5強相爭，民調結果今早出爐，由副主席兼祕書長曾永權宣布高雄市長韓國瑜以44.805％支持度位居第一，贏過第二名的前鴻海董事長郭台銘17.075％；黨主席吳敦義隨後也率韓國瑜及前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中出席記者會。吳敦義致詞提及，韓國瑜順利通過第一關，接下來還有第二關、第三關，「祝福他」。

吳敦義指出，中華民國第十五任總統副總統選舉，在國民黨辦理黨內初選提名的過程，採取全民調方式，確定產生黨的候選人，而這應該是許多年來，國民黨在黨內的總統副總統初選，採用最公開、參與人數最多，且所有過程最透明。

他進一步說，過去的初選其實也很公正，歷屆以來沒什麼不公正的事情，但這次是採取最公開方式舉行，幾乎透明到可讓全國國民都看到，所以非常感謝在過程中，有中央協調小組召集人曾永權，還有選監小組、民調小組，都扮演非常重要的角色，非常感謝大家的辛勞，還有全民在公開民調中表達意見，要特別表示最誠摯的感謝。

吳敦義也感謝5位參與的候選人，無論是在場的周錫瑋、張亞中、還有前新北市長朱立倫、前鴻海董董事長郭台銘，以及順利通過第一關的韓國瑜、國民黨全體中常委等。

(中時 )