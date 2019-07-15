想做愛做的事，最怕對方嗨不起來，甚麼舉動最能撩起性慾？根據調查，「親吻頸部」被公認為最能激起性慾的舉動第一名，緊追在後的則是聽到從伴侶說出類似「我喜歡這樣」的甜言蜜語。

情趣玩具零售商EdenFantasys.com針對2000名美國民眾所做的調查指出，「親吻頸部」被認為最能激起性慾；除了親吻與愛撫之外，還有許多受訪者表示，喜歡伴侶在床上說一些口頭安慰，像是「I like that」的簡短話語，也能提升情趣、點燃愛火。

此外，包括被另一半脫掉衣服、輕咬耳朵、愛愛時的目光交會、情趣內衣、情趣玩具，也被認為是很能挑起性慾的方式。調查還發現，除了行為之外，「體味」、「深情」及「被欣賞」等本質上非性行為的事物，也能激發性慾。

比較特別的是，若以性別區分，有76%的男性認為，口交能挑起他們的性慾，但每4位女性就有1位認為，幫伴侶口交並無法激發她們的性慾。另一個呈現兩極化的方式則是肛交，52%的男性認為肛交能激發性慾，但卻有高達57%女性認為，此一方式最不能挑起她們的性慾。

(中時電子報)