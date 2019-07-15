台中市中區綠川整治工程，近來引發水質惡化論戰。（陳淑芬翻攝）

獲「全球卓越建設獎」環境復育類金獎的台中市中區綠川，近來水質惡化，被批清清河水攏是假？中市龍燕前後朝官員15日在臉書大論戰。新聞局長吳皇升批評，景觀水源是抽7口「無照水井」；前水利局長周廷彰反駁是污水處理放流水大幅降低，指控燕團隊刻意不處理原設計污水處理量；現任水利局長范世億重砲質疑得獎「是不是拜託來的？」，並邀周公開辯論。

「綠川的上層完全人工，那來的生態？石頭下方其實是混凝土！」范世億重砲批評前朝的綠川整治工程，質疑「金質獎如何得獎，是不是拜託來的？」他表示，事實過度被混淆、誤解，歡迎周來公開辯論。

范世億批評，過去礫間處理後的污水味道太濃時，就是用抽地下水混合，來展現淨化能力。目前污水還是完全處理，只是引旱溪水加入量變少，但不抽取地下水，顧好水文生態，回歸自然，務實整治。

前市長林佳龍團隊在中市中區綠川進行整治工程獲獎不斷，尤其，獲日本優良設計獎「百佳賞」及「全球卓越建設獎」首獎Gold Winner，更被譽為台灣之光。但近來，綠川水位下降、水質惡化。中區前區長黃至民在臉書貼文批評，中區綠柳川整治成功，商機復甦，但市府偏偏做的背離舊城居民的事，引發前後朝龍燕官員大論戰。

現任新聞局長吳皇昇回應指出，綠川整治工程上層是景觀河道水源、下方箱涵才是真正排水，上層水源在非汛期竟是抽用7口「無照水井」，民眾抽地下水都要申請、管制，政府單位怎可抽用沒登記，甚至在建造圖都沒有的水井，而且馬達抽水電費相當昂貴。市府以既有預算維護，非汛期不抽取地下水，汛期則展現自然水情，持續維護巡檢。

前水利局長周廷彰出面捍衛澄清指出，綠川是透過污水截流系統將排入綠川每日約1.6萬噸的生活污水，收集到位於干城公園底下的礫間水質淨化處理設施，並自旱溪引流8000噸河水，處理淨化後共2.4萬水源再放流回綠川河道，這是讓水質乾淨並能維持一定水量的唯一作法，沒有其他。至於水井是備援，用於綠川河岸植栽景觀澆灌用水及因應突發應變方案，他質疑燕團隊將緊急備援設施解讀為正常操作，是誤導民眾的政治操作。

周廷彰指出，燕團隊接手半年多來，不但操作異常，水質變差，應該是與污水處理放流的水量大幅降有關，要降污水處理的電費，刻意不處理原設計處理量的污水引發。至於設備異常損壞狀況，他質疑有人為行政怠惰等因素，並強調綠川工程規劃絕對經得起批評檢討。

(中時 )