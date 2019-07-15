行政院副院長陳其邁15日到桃園龜山參訪Gogoro工廠，針對高雄市長韓國瑜將獲得國民黨提名參選總統，他說，看到韓市長這麼快就想離開高雄，恐怕他要先對高雄市民說明，面對他過去對高雄市的承諾。

陳其邁以導演吳念真曾經說過的話舉例，「心之所在，就是故鄉」。他認為，韓市長這麼快就想離開高雄，讓人覺得傷了高雄人的心，很替他感到遺憾。

有媒體詢問陳其邁會不會再戰高雄？陳則回答，高雄是他的家，可是他現在的工作是行政院副院長，尤其高雄現在產業轉型的關鍵，不管是橋頭科學園區，重大的交通建設計畫，像是捷運黃線、紅線，中央都會全力補助，「我的風格是作什麼像什麼。」

陳其邁又說，現在開始韓市長全國跑透透，在高雄的時間越來越短，心思可能也放在怎麼贏得總統大選，或者是怎麼樣登上權力的高峰，但是想這跟當時很多支持韓市長競選高雄的市民，內心期盼落差蠻大。陳表示，恐怕韓市長要先對高雄市民，跟他們說明，過去對高雄市的承諾。

(中時 )