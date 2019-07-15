林姓男子今年3月間佯裝是背包客，進入背包客棧大廳，因一直坐在大聽看電視不回房，店員查覺有異，要他出示入住證明遭拒，警察到場也不走。台北地檢署依侵入住居罪起訴林男。

檢方調查，今年3月2日晚間7時52分許，林男前往北市某間背包客棧門口，向鍾姓員工打招呼致意，鍾誤認林是住宿客人，開啟管制門讓他進入大廳。

林進入客棧後，就在大廳上看電視，鍾察覺可疑，懷疑林不是投宿的客人，上前詢問，林稱他是訪客，在等待住宿於此的女性友人。

鍾進一步詢問林男有關女性友人資料，但林始終未回應，雙方僵持不下，9時許，鍾向主管報告此事，主管指示鍾再度詢問林是否有房卡及女性友人身分，但林未能出示相關證明。

鍾要求林離開大廳，林拒絕離去，鍾只好報警。但警察與客棧主管到場後，林仍拒絕離開。主管當場對林提告，警察將林逮捕後帶離現場，並依侵入住居罪送辦，檢方今依法起訴。

(中時 )