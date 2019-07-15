泰山6旬婦墜樓 當場失去生命跡象 11:582019/07/15 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰山區驚傳一名婦人墜樓，警方到場後緊急拉起封鎖線。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日上午10時許泰山區某公寓驚傳墜樓事件，一名62歲的婦人從6樓處墜下，倒臥在路中，消防人員到場時婦人已失去生命跡象，緊急送往輔大醫院搶救。 據了解，婦人有乳癌及憂鬱症病史，至於詳細事發原因，還待警方進一步調查釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #婦人 #生命 #泰山 #大醫院 #憂鬱症 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心終老》備受病痛折磨 盼安樂解脫 01:052019/07/11 生活新聞 安心終老》安樂死爭議大 衛福部：病主法有助善終 01:052019/07/11 生活新聞 自主防災社區 新莊、泰山再添2里 04:102019/07/11 地方新聞 女憂鬱症離家失聯 警調閱監視器尋人 15:022019/07/11 社會 失智婦人疑中暑 八德警助回家 14:012019/07/12 社會 《電纜股》三洋電泰山廠活化牛步，岡山先傳捷報出租 16:142019/07/12 財經 南華大學生命探索營 培育新生良好學習力 16:262019/07/12 新消息 北市運將突昏迷撞車 緊急送醫搶救中 18:182019/07/12 社會 阿嬤閘道口險象環生 台中暖警送返家 18:482019/07/12 社會 殺害女友母親 兇嫌在楠梓落網 13:322019/07/13 社會 社會熱門新聞 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 傳訊男友「機車要藏好」 高雄女認了教唆殺母 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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