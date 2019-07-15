今日上午10時許泰山區某公寓驚傳墜樓事件，一名62歲的婦人從6樓處墜下，倒臥在路中，消防人員到場時婦人已失去生命跡象，緊急送往輔大醫院搶救。

據了解，婦人有乳癌及憂鬱症病史，至於詳細事發原因，還待警方進一步調查釐清。

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