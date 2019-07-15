路面坑洞被畫「大雕」塗鴉沒多久就被填好。（Brad Nicholson臉書）

馬路坑坑洞洞沒人補，雨天積水、害機車騎士「雷殘」是台灣特產？那可不！英國城市米德爾斯堡（Middlesbrough）的居民也有同樣困擾，當地馬路出現大小坑洞一年多也沒人理，一名男子突發奇想，將坑洞塗鴉成「大型男性陽具」，結果沒多久政府就將坑洞以及塗鴉一起「填好填滿」。

綜合外媒報導，英國男子尼克遜（Brad Nicholson）不滿自家附近的坑洞一年多都沒人補，他突發奇想沿著坑洞畫了男性器官，希望引起有關單位的注意，同時也提醒用路人小心坑洞。結果他成功了，沒過多久這些坑洞連同塗鴉就被「填好填滿」，讓尼克遜不禁感嘆「這就是GG的力量啊（The power of the willy）」。

當地政府也出面解釋，其實英國各地狀況都一樣，主管單位都有在注意道路狀況、安排維修，不過必須視道路危險程度安排優先順序，該地坑洞只是還沒輪到而已。

(中時電子報)