交通部觀光局辦理「Tourism2030規劃」，擬定來台旅客2000萬人次、國旅2.5億人次、產值達1.6兆等目標。觀光產業界的學者、公協會等也發起連署，要求下任總統正視觀光需求，給出四大承諾，包括升格觀光署、倍增行銷預算、制定觀光立國基本法、保障觀光產業不分區立委席次。該連署現已有200個相關公協會與40萬人響應。

行政院在2017年核定Tourism2020，推動多元市場，該計畫成果亮眼，其中新南向旅客三年來由142萬人成長到243萬人，成長率高達58％，觀光局並於去年起推出國旅補助計畫，去年12月一般旅館住房率成長10％，創下歷史新高，今年來台國際旅客人數也持續成長，1月至5月成長約13.02％，全年來台人數有望突破1200萬，觀光外匯收入超過4500億元。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰發起連署，要求下一任總統提出四大承諾，包括觀光局升格為觀光署，並成立北中南東分署，以整合各地機關；廣設海外推廣機構，倍增行銷預算，由於目前國際行銷預算僅20億元，觀光產值卻可達8000億元，預算明顯不足。

此外，還需制定觀光立國基本法，主要內容包括觀光發展基金法制化、海外推廣機構行政法人化、增加政策研究及人才培育機構、促進國內旅遊發展；還須保障觀光產業不分區立委席次，以協助法規適應，否則觀光事業管理權責分散於各部會，若無法進行整合，在法規上恐有不適應狀況。

另外，台灣觀光協會也正著手擬定2030觀光政策白皮書，考慮到現有的《觀光發展條例》多是著重在管理，有學者提議擬定《觀光發展基本法》，將法規著重於發展面向，將「常態性補助」列入基本法內，法內明定若遇到指定情況，例如天災、地震、住房率低、產業經營困難等狀況，就可採取補助策略，靈活運用觀光發展基金。

(中時 )