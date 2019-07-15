高雄市長韓國瑜今（15）日確定出線，將代表國民黨參選2020總統大選，他於黨中央記者會表示，初選過程出現很多黑韓的言論，他要以佛法的「逆增上緣」四字回應，有心人越是批判我，我的心性就越成長！

韓國瑜感性的表示，感謝支持韓國瑜的庶民大眾、基層民眾，一星期以來的民調過程，好多支持者堅持幫忙韓國瑜，守著電話。

他表示，他從前新北市長朱立倫身上看到論述佳、口才好、學識豐富，浩然之氣也看得到。前台北縣長周錫瑋則是歡樂陽光、言之有物。孫文學校總校長張亞中，則是任何論述都很渾厚，學識非常好，很多朋友都很欣賞。韓國瑜說，相關參選人都讓他學習很多，各位參選人的重要論述，他將會請人整理，思想理念上融合一體。

對於高雄市民，韓國瑜說，感謝高雄市民給我機會，高雄市長職責我不會懈怠，承諾市民的會全力以赴，感謝市民給我的關愛，這些時間有很多建設性批判，他很感謝，但也有很多黑韓的言論，韓國瑜特別以佛法的「逆增上緣」四字回應，有心人越是批判他，他的心性就越成長。

對於建設性批評，韓國瑜也說，我會盡量檢視、澄清，但對於黑函，希望就此為止，若是每次選舉讓人心糾結在一起，社會充滿負面能量，真的不需如此。

(工商 )