運動員出身的中國大陸男星鄭愷長得帥氣颯爽，演出過許多賣座影視作品，然真正讓他知名度爆棚的，是擔綱了夯陸綜《奔跑吧兄弟》的固定班底，得到「小獵豹」封號的鄭愷廣受觀眾歡迎，而日前他透露進戲院看電影，疑似包場本應成為討論話題，沒想到他無心貼出一張現場照片，竟引發網友一面倒撻伐，鄭愷最後只得緊急刪文。

鄭愷貼出翻攝影廳螢幕的照片，挨轟知法犯法。(翻攝自微博)

前天鄭愷在微博刊出一則動態，透露自己進戲院看電影，寫下：「上一次，我十歲」，隨文附上3張照片，其中一張曝光鄭愷坐在影廳最後頭，然前面完全沒人，疑似包場看電影，而另兩張照片則是他翻拍螢幕上播放的迪士尼電影《獅子王》的畫面。

沒想到照片po出後，鄭愷無心的舉動被質疑違規，因為在電影院盜攝、盜錄是觸犯法律的，還有人貼出鄭愷過去為電影院拍攝的公益廣告，內容是呼籲觀眾要遵守影廳不可拍照、攝影、錄音的規定，以此諷刺鄭愷知法犯法，然也有人為他緩頰，說看照片的光線是戲院未關燈前，應是正片開始前的預告或廣告，盼眾人不要放大檢視，然鄭愷不久後即將該則圖文刪除。

(中時電子報)