路透15日援引一名不具名的美國高級官員的話報導，美國可能最快在2周內允許本國企業重新向華為銷售產品。報導分析認為，這一跡象說明，美國總統川普最近放鬆對華為限制的決定可能迅速推進。

美國商務部於5月16日將華為公司及其子公司納入實體清單。幾天後，美商務部又發佈了有效期90天的「臨時通用許可證」。在此期間，仍部分允許美國企業向華為出口、轉口，或從美國國內轉移美國的產品和技術給華為公司。

在6月底於日本大阪舉行的G20峰會上，川普在華為問題上「鬆口」。之後，不斷有來自美國官方的聲音支持有限度地對華為恢復供貨。美國商務部長羅斯9日在該部門組織的一場電話會議中表示，官員們將向美國公司發放許可證，允許它們在「美國國家安全不會受到威脅的情況下」向華為出售產品和技術。

路透報導，兩家向華為供貨的芯片企業近日表示，在羅斯的上述表態之後，他們將會申請更多的許可證。

此前有消息稱，包括高通公司和英特爾公司在內的華為的美國芯片供應商，前段時間一直在遊說政府。芯片製造商認為，華為公司出售智慧型手機和電腦伺服器等產品的部門使用的是常見的零件，不太可能帶來像華為5G網路設備那樣的安全擔憂。

路透稱，華為2018年花費700億美元採購零件，其中約有110億美元被高通、英特爾和美光等美國企業賺走。

與此同時，美國《華爾街日報》14日引述知情人士的話稱，華為正計畫對其美國業務部門進行大規模裁員。報導稱，華為在美國的約1500名僱員主要負責向偏遠農村地區出售通信設備，其餘為華為在美國的研發子公司Futurewei工作，此次裁員預計將影響該公司在華盛頓州、加州和德州的實驗中心的約850名員工。

《華爾街日報》稱，確切的裁員數量還不得而知，據稱可能會多達數百人。但在美國研發公司工作的大陸僱員可以選擇回國並留在華為。

(中時 )