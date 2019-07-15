國民黨副主席曾永權今（15）日宣佈，高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，由於韓國瑜市長身份，也引發外界好奇市長職務的動向。今早在初選記者會後的提問時間，對於是否帶職參選的問題，韓國瑜嚴肅表示，「我是高雄市長，責任不敢忘懷，全力以赴，請高雄市民放心。」

另對於修補初選過程的裂痕、促成黨內團結，韓國瑜說，對於今日初選結果記者會並未出席的前新北市長朱立倫、鴻海前董事長郭台銘，他會立刻展開拜訪，聯絡完畢就會拜訪朱、郭，將用最大誠意溝通。現在民眾都很期待國民黨的團結，韓國瑜強調，要用最大誠意促成藍軍大團結。

外界也關心，本次初選民調，傳言綠營動員刻意「鞏韓」讓韓國瑜勝出，將使得韓後續競選較為艱辛，韓國瑜認為，觀察綠營做完總統民調後，蔡英文也是經過動員、才顯得支持度很高，關鍵在於人選底定後、恢復基本面時，各陣營的論述、執政成績單，那時才是真功夫的展現。

至於副手人選，韓國瑜表示，副手還未規劃，他的團隊會尋覓最適當的人選，選出後會向各界報告。

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