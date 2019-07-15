高雄市長韓國瑜今天以17％大幅差距贏得國民黨總統初選，獲得國民黨提名。對此，參選人張亞中發表感言表示，雖然沒有贏得初選，但深信在這混沌無明的台灣，他已講出良知的話，做出應做的事，讓已經對國家未來充滿疑惑不安的人產生了希望的共嗚。他與支持者已經播下了中華民國如何重啟的種子，點燃了照亮台灣及兩岸方向的燭光，創造了擁抱希望的因緣，「我們已是勝利者」。

國民黨總統初選民調結果出爐，參選人張亞中發表感言，全文如下：

中國歷史從來不是以成敗勝負得失評是非，而是以能否堅持民族文化氣節論英雄。

「我口說我心，我思引我行；無愧於心，無悔於行」是我的堅持。

這三十多年來，我在各種場域為國家奉獻。這次我以「鸚鵡救火」的大願，提出完整的理念、價值、論述及政策，投入這場為救黨、救國，救兩岸的選舉 ，雖然沒有贏得初選，但深信，在這混沌無明的台灣，我已講出良知的話，做出應做的事，讓已經對國家未來充滿疑惑不安的人產生了希望的共嗚。我與我的支持者已經播下了中華民國如何重啟的種子，點燃了照亮台灣及兩岸方向的燭光，創造了擁抱希望的因緣，我們已是勝利者。

我期待本黨及本黨的總統參選人能夠了解，僅憑「討厭民進黨」或參選人「個人的魅力」是難以贏得大選。要贏得大選還必須仰賴兩個重大條件，缺一不可。

第一是團結。執政的民進黨為延續權力及私利，一定會用盡一切資源及手段來對付本黨。我深信，只有我們五位初選參選人相互截長補短，與本黨團結一心，才能抵擋民進黨的步步進逼，進而贏得大選。

第二是理念。本黨已長期失去理念，因而價值不明，論述紊亂，政策搖擺，進而失去人民的信任。坦率地說，此次初選，本黨其他四位參選人的兩岸和平、文化教育、軍公敎「年金改革」等政策，完全無法豎立本黨應有的理念價值，更難以區隔本黨與民進黨在本質上的不同。本人在此次參選過程中，針對各項議題已提出不少諍言及完整的治國方略，期望本黨總統參選人及本黨能夠勇於接納。

我誠懇地向本黨建言，「理念是團結的基礎」。以個人領導或利益為號召的團結、以憎惡民進黨為訴求的團結，都必然極為脆弱。如同當時國父孫中山先生是以理念來號召團結，以主義來救國建國一樣，本黨也必須用理念來引導團結，團結在共同的理念之下。我深信，本黨必須是一個有治國理念、核心價值、完整論述、清晰政策的團結團隊，才能重新得到人民信任，取回政權，嬴回中華民國。

感謝這段時間，以及這三十多年來曾經與我一起努力的朋友，這一次我們又往前跨進了一步，這絕對是一種勝利。我們不會以一場戰役的輸贏而懷憂喪志或志得意滿，我們追求的是國家與民族最終的勝利！

各位朋友，孫文學校與我邀請大家繼續前行，為「弘揚孫文思想、深耕中華文化、推動兩岸和合」而努力！

各位朋友，此次參選，我「心無罣礙」，故「無有恐怖」，更不會對選舉的意義「顛倒夢想」。再次感謝大家的支持，我將銘記在心，也期望大家以理念團結，一起贏回中華民國，創造兩岸和合，振興民族中華。

這必然是任重道遠的一條路，讓我們同心齊力前行！

(中時 )