大考中心15日討論今年指考違規案，經考區提報的試場違規考生共211件，比去年169件大增42件，也就是增加24.8％。比較「離奇」的是有考生考到一半拿出錢包整理發票，經試務人員制止後雖已收起，發票上也沒有做記號，考區建議扣5分，但是否違反「不可攜帶非應試物品」引起考試委員會討論；最後考試委員會罕見動用表決，以7票對3票做出不扣分的決定。

今年指考大宗違規包括：未攜帶應試有效證件84件，比去年增加19件，按規定扣2分；應試時手機或手表發出聲響53件，比去年增加22件，扣2分；應試時身邊攜帶行動通訊裝置38件，比去年增加12件，扣5分。

比較特別的是有考生某科考試中拿出錢包整理統一發票，經制止後就收起來，雖未發現統一發票上有相關記號，考區建議照違規處理辦法第8條第2項「攜入非應試用品」扣5分，但究竟統一發票算不算「非應試用品」？且「整理統一發票」也找不到相應的其他違規條文，大考中心因此提交考試委員會審議。

有考委認為不適用第8條第2項，但有考委認為「連喝水都要扣分」、也不能攜入空白紙張，仍應扣5分。最後無記名投票，同意扣5分3票，不同意扣分7票，決定不扣分。

其他比較有爭議的包括，有考生入場後被試務人員聽到手機震動聲，發現抽屜有亮光，沒收後10幾分鐘又發現該生抽屜又發出亮光，原來是攜帶兩支手機。考委表示108學測國寫有考生也是帶兩支手機，被扣一次分數，也就是5分，因此決定依照往例。

另外今年指考期間有考區試場重大偶發事件9件，其中包括台中、屏東、高雄考區都有考生未考足60分鐘就要離場，監考老師一時不察也讓其離開，最後有緊急追回兩考區考生，留置考場中直到時間道才出場，但高雄考生未聯絡上，幸好試題卷和答案卷都未攜出。試務召集人沈青嵩表示以後要加強監試人員訓練。

(旺報 )