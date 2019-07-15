國民黨總統初選民調結果今早出爐，由高雄市長韓國瑜以44.805％支持度位居第一，贏過第二名的前鴻海董事長郭台銘17.075％；黨主席吳敦義隨後也率韓國瑜及前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等人出席記者會。周錫瑋致詞時喊話選民，要對韓國瑜有信心，任何政治人物要選任何位置，都要民意支持，而這次民意支持韓選總統，「所以我覺得他最具有正當性」。

周錫瑋表示，要感謝吳敦義在4月宣布不參選這次總統黨內初選，將外界的批評、抹黑和壓力擔當下來，大公無私讓有志且能勝選的黨內人才得以全力發揮，也帶著國民黨同仁辦了一場公平、公正、公開的初選，得到人民的信任，「要對吳主席及所有的國民黨同仁按個大讚！」

他接著形容，最近看到韓國瑜越來越像禪宗的六代宗師慧能，慧能一心學佛，但一開始被人看不起，被派去劈材掃地，從他不識字到頓悟「本來無一物，何處惹塵埃？」，讓他得到六代宗師的衣缽，後來被敵人追殺。他也說，郭台銘像神秀「身是菩提樹，心如明鏡台」，朱則像有修之人「身是多林樹，心如多鏡台」，另外總統蔡英文是「身是枯朽樹，心如碎鏡台」擦也擦不乾淨，因為已經枯朽了。

他呼籲，這階段大家要做中華民國、國民黨的「天龍護法」，而韓國瑜一定會被民進黨追殺，所以大家要一起做韓國瑜的天龍護法。

周還說，要拜託所有選民對韓國瑜有信心，有許多人說韓國瑜才當市長幾個月，但任何政治人物要選任何位置，都要民意支持，這次的民意是支持韓國瑜選總統的，「所以我覺得他最具有正當性！就是要聽民意的」，所以請大家相信韓國瑜，能將中華民國帶向真正繁榮、和平及進步，也相信國民黨的初選公平公正，對未來國家的治理也絕對能公平公正。

他最後也說，更重要的是韓國瑜經過這段時間努力瘦很多，「希望大家一起照顧他身體，為他分憂、擋子彈」。

孫文學校總校長張亞中則提醒，僅憑「討厭民進黨」或參選人「個人的魅力」是難以贏得大選，要贏得大選還必須仰賴「團結」與「理念」兩重大條件，缺一不可。他說，5位初選參選人相互截長補短，與國民黨團結一心，才能抵擋民進黨的步步進逼，進而贏得大選。

(中時 )