國民黨總統初選今（15）日出爐，由現任高雄市長韓國瑜勝出，立法院國民黨團隨即發出聲明，將全力支持韓國瑜，呼籲全黨團結輔選，2020下架蔡政府、國會贏得過半席次。

國民黨團表示，本次初選過程公平、公開、透明的君子之爭，是我國政黨民主作風樹立典範。除了表達對韓國瑜的期許與全力支持外，也認同所有參選人均為黨內重要資產，必須加以珍惜與善用，初選過後即是團結的開始，全黨要以贏得明年大選為共同唯一目標。

國民黨團指出，民進黨執政三年多來，挾龐大國家資源極盡政治鬥爭、清算在野黨之能事，卻無心於福國利民之施政，導致經濟困乏、民生凋敝、族群撕裂。

另外，國民黨團說，蔡英文政府假中華民國之殼行偷渡台獨之實，兩岸與外交關係因此嚴重失衡，我國的國際生存空間遭前所未有壓縮，國家前景令人憂心忡忡。基於維護中華民國的存在與重振我國經濟動能，協助黨重返執政與贏得國會過半席次，將是國民黨團在立法院最後會期的首要任務。

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